Torino, blitz di Cairo al Filadelfia: Baroni a rischio esonero contro la Lazio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Mister Baroni è sotto osservazione. Secondo quanto raccolto da TMW, oggi il presidente granata Urbano Cairo ha incontrato il ds Vagnati e lo stesso allenatore al Filaldefia. I tre hanno pranzato insieme, proprio a margine della visita alla squadra da parte del numero uno del club. Simeone e compagni sono chiamati dal club al riscatto dopo aver collezionato solo 4 punti nelle prime 5 giornate di campionato. Alle spalle di Baroni, in caso di clamoroso ribaltone, ci sono i vari Daniele De Rossi, Raffele Palladino e anche l'ex Paolo Vanoli.