Torino, 'Boosta' dei Subsonica: "Contro la Lazio mi aspetto una dimostrazione di carattere"

La passione per la musica ma anche per il “suo” Torino che, sabato 4 ottobre, scenderà in campo contro la Lazio nella delicata sfida dell’Olimpico.

Davide Dileo, meglio conosciuto come ‘Boosta’ dei Subsonica, è stato raggiunto dai microfoni di Radiosei e ha detto la sua sulla prossima sfida dei granata: “Il tifoso del Toro è un tifoso vero, anche i laziali alcune cose le capiscono visto una storia che un po’ la ricorda. L’ultima Lazio vista a Genoa ha fatto bene. Quello che mi aspetto dal Torino è una dimostrazione di super carattere. Quello è ciò che conta, anche il modo in cui perdi. Ultimamente ho visto la squadra di Baroni non fare neanche dei falli. Questo fa riflettere”.

