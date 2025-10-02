Clamoroso all'Olimpico: la Roma sbaglia tre volte lo stesso rigore contro il Lille

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha dell'incredibile quanto successo allo Stadio Olimpico. Nella partita di Europa League tra Roma e Lille, i giallorossi hanno ripetuto e sbagliato tre volte lo stesso rigore. Prima Dovbyk, due volte, e poi Soulé: tutti e tre sempre parati da Ozer che ha mantenuto il risultato di 0-1. Solo l'ultimo è stato valido, visto che i primi due erano stati fatti ribattere perché il portiere della squadra francese era andato troppo avanti senza tenere almeno un piede sulla linea.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.