Lazio, passi avanti per lo sponsor: Lotito deciso a chiudere. Le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito si starebbe convincendo a chiudere l'accordo per il nuovo sponsor. Come riportato da Il Messaggero, da tempo il presidente della Lazio è in trattativa con una compagnia aerea e ora, dopo settimane di stallo, sarebbe deciso ad accettare l'offerta da circa 5 miilioni per i prossimi quattro o cinque anni. Il presidente, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo, deve aumentare le entrate il prima possibile per alzare i ricavi. Come scrive il Corriere dello Sport, tra le aziende con cui sta avendo contatti il patron ci sarebbe anche Aeroitalia, con cui la Lazio da due anni ha già una partnership.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 1/10