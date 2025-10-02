Lazio, è il compleanno di Amarildo: la dedica del club
La Lazio, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha voluto augurare un buon compleanno ad Amarildo, idolo dei tifosi che - ancora oggi - in Curva Nord intonano il coro dedicato a lui, Pedro Troglio e Ruben Sosa.
"Compie oggi 61 anni Amarildo Souza do Amaral. L’ex attaccante indossò la maglia della Lazio per una stagione, quella 1989/90, totalizzando in maglia biancoceleste 29 presenze e 8 reti in campionato e 2 presenze ed 1 gol in Coppa Italia".
