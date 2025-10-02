Lazio, l'esito degli esami di Pellegrini: le sue condizioni. E Marusic...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Altri problemi per la Lazio. Non si ferma l'emergenza dopo gli ultimi infortuni riportati contro il Genoa. A Rovella, Dele-Bashiru, Vecino (dovrebbe tornare dopo la sosta) e Lazzari (sulla via del recupero), si sono aggiunti Pellegrini e Marusic. Il primo era uscito zoppicando nel secondo tempo a Marassi: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli esami che ha effettuato hanno evidenziato una distrazione al ginocchio destro. È in forte dubbio per il Torino. Il secondo, invece, in serata svolgerà gli accertamenti del caso per il problema muscolare accusato al flessore. Sicuramente salterà la gara di sabato e non andrà in Nazionale.

Pubblicato il 1/10