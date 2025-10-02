Lazio - Marusic, Rovella, Pellegrini, Gigot e Vecino: il punto dall'infermeria
02.10.2025 18:25 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: sslazio.it
Non solo il report da Formello, anche la società ha reso note le condizioni dei giocatori finiti ai box. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa: "Nel pomeriggio, dopo gli esami effettuati presso la struttura di Villa Mafalda ed un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Samuel Gigot: continua il protocollo riabilitativo.
Matias Vecino: prosegue il protocollo di riatletizzazione.
Adam Marusic: lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro.
Luca Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni".