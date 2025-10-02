Roma, Massara: "Dybala sta recuperando. Il suo rinnovo..."
02.10.2025 19:00 di Ludovica Lamboglia
Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in vista del match di Europa League contro il Lille soffermandosi anche sulla questione Dybala:
"Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica. Paulo non è l'unico giocatore in scadenza, ma il tema rinnovi verrà affrontiamo più avanti. Ci concentriamo sul campo".