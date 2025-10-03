Isaksen, doppio obiettivo: fare bene con la Danimarca e riconquistare la Lazio

RASSEGNA STAMPA - La maglia della Danimarca per provare a ripartire e, perché no, per provare a recuperare un po’ di forma fisica. La parabola di Isaksen, in questa stagione, è davvero singolare: alla Lazio fatica a ritagliarsi il suo spazio dopo i mesi della mononucleosi che di fatto gli hanno fatto perdere non solo la preparazione ma anche l’inizio stagione, la Danimarca invece è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il ct Brian Riemer lo considera un’arma importantissima in vista delle sfide contro Bielorussia e Grecia, valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

La mononucleosi ha di fatto cambiato la stagione di Isaksen che è riuscito a tornare in campo solo per undici minuti nella gara contro il Sassuolo, senza lasciare il segno. A questo si aggiunge anche la crescita di Cancellieri, al momento preferito da Sarri.

Insomma la prima vera occasione per mettersi in mostra, Isaksen, ce l’avrà proprio con la maglia della Danimarca con il tecnico della Lazio che spera che queste due gare abbiano anche una funzione di rodaggio per il calciatore che, dall'altro lato, proprio con la Nazionale proverà a riconquistare anche il club.

