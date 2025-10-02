Europa League | Roma sconfitta in casa, vince il Lille: decide Haraldsson

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta per la Roma nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Vince il Lille, in vantaggio con il gol di Haraldsson dopo soli sei minuti di gioco. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini è andata vicinissima al pareggio con il rigore sbagliato ben tre volte da Dovbyk prima (in due occasioni) e Soulé poi. Decisivo Ozer tra i pali.

