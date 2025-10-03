Lazio, benedetta sosta: ecco chi può recuperare Sarri

RASSEGNA STAMPA - Prima la sfida contro il Torino e poi, per fortuna, la pausa per le nazionali arriverà in soccorso di mister Sarri. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico della Lazio sfrutterà la sosta per provare a recuperare la lunga lista degli infortunati.

Il primo in cima alla lista è Vecino, che salterà anche la convocazione di Torino, che Sarri spera di poter riavere dopo la sosta e quindi in concomitanza con la sfida contro l’Atalanta. A seguire ci sono anche Marusic, "lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro", e Pellegrini, "Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, senza evidenza di lesioni”.

Rovella verrà valutato ancora nella giornata odierna in cui sarà chiamato a una decisione definitiva: proseguire con la terapia conservativa o operarsi come fatto da Zaccagni.

