Lazio - Torino, prosegue la vendita dei biglietti: il dato aggiornato

Si avvicina Lazio - Torino, ultima gara prima della sosta per le nazionali di ottobre. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Genoa; i granata, invece, dalla sconfitta al Tardini contro il Parma. Il grande ex Baroni in panchina ora rischia il posto in panchina dopo un avvio di stagione complicatissimo. Per la partita dell'Olimpico, in programma sabato 4 ottobre alle 15, sono già stati venduti 4mila biglietti, che si aggiungono ai 29.918 abbonati. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Tempo.

