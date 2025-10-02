Oddi sicuro: "Lazio, l'emergenza c'è ancora! Crollo evitato, ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

In collegamento a Radiosei l'ex difensore Giancarlo Oddi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio verso la gara contro il Torino di Baroni e soprattutto dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole: “Lazio-Torino è un passaggio importantissimo. La squadra di Sarri ha avuto la forza di risollevarsi subito malgrado il derby e le difficoltà. Mi è piaciuto vedere subito un approccio importante dal punto di vista caratteriale. Si ricomincia da quello, dalla consapevolezza di potersela giocare alla grande. Dopo la sconfitta contro la Roma ero molto pessimista, mi sbagliavo. Non era scontata come gara, venivano meno giocatori importanti, ma sono arrivate risposte giuste anche dagli altri. Il futuro della Lazio può essere diverso proprio grazie a questa partita. L’emergenza c’è ancora, ma ci sono anche dei rientri come quello di Patric e Belahyane. Incontreremo un Torino un po’ in crisi, dispiace per Baroni che è una bella persona. Servirà un impatto subito giusto, la necessità dei tre punti è chiarissima. Eliminato il rischio crollo si deve dare continuità”.

