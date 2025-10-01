Lazio, annunciata una nuova partnership: tutti i dettagli - VIDEO

La Lazio ha raggiunto un accordo con ABCVIP per una nuova partnership regionale, che vale solamente per alcuni territori dell'Asia. "ABCVIP è orgogliosa di annunciare che la rinomata squadra di calcio europea della Lazio è diventata ufficialmente sua Brand Ambassador. Si tratta di una pietra miliare strategica, che segna un significativo passo avanti nel percorso di ABCVIP verso l'espansione nel mercato internazionale e il rafforzamento della sua posizione globale. La partnership con la Lazio non solo porta ispirazione dall'apice dello spirito sportivo, ma consente anche ad ABCVIP di connettersi con milioni di fan in tutto il mondo. Questo accordo di collaborazione promette di creare nuove svolte, rafforzando la posizione pionieristica di ABCVIP nel campo dell'intrattenimento online moderno", si legge nella nota ufficiale pubblicata su X. Di seguito l'annuncio.

