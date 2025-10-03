Lazio - Torino, Sarri contro Baroni: destini incrociati all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non sarà una gara come le altre quella che andrà in scena sabato alle 15.00 tra Lazio e Torino. Baroni, per la prima volta, tornerà in quello che per un anno è stato il suo stadio, giocherà contro la sua ex squadra in un momento molto delicato della sua avventura granata.

Non solo, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, quello di sabato sarà anche il decimo confronto tra Sarri e Baroni. Nel 2024, anno in cui il tecnico toscano decise di dare le dimissioni, aveva votato proprio Baroni come allenatore dell’anno dopo la miracolosa salvezza contro il Verona. Tra i due c’è stima e ad accomunarli c’è anche la gavetta fatta per arrivare in alto: basti pensare che il primo scontro tra i due risale alla stagione 2003/2004 nella sfida di Lega Pro tra Carrarese e Sangiovannese, conclusa 1-1. La prima volta in Serie A ad avere la meglio fu Sarri, alla guida del Napoli, che si impose con un largo 6-0 sul Benevento. I precedenti però sono in assoluta parità: 3 vittorie a 2 e 4 pareggi e anche la consapevolezza che nei confronti più recenti Sarri non è mai riuscito a battere Baroni: nella prima stagione in biancoceleste solo un pari e un ko contro il suo Lecce.

Sabato però sarà un’altra storia: la Lazio arriva alla sfida reduce dal successo di Genova ma ancora in emergenza, Baroni ha forse all’Olimpico l’ultima chance per mantenere il suo ruolo sulla panchina del Toro.

