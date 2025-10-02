Torino, Bucchioni sicuro: "Aspetterei a mandare via Baroni. Su De Rossi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in merito alla posizione di Marco Baroni, allenatore del Torino. Infatti, l'ex tecnico biancoceleste sembra essere più che in bilico e un risultato negtiva contro la Lazio potrebbe segnarne il futuro. Ecco di seguito le sue parole:

"Ha una bella rosa, tra attacco e centrocampo soprattutto. Sono sorpreso dalla scarsa personalità di questa squadra. Baroni negli ultimi anni ha fatto bene. Io aspetterei a mandarlo via, alla prossima sosta. La sua impronta l'ha sempre data questo tecnico. Poi se un dirigente che sta con la squadra capisce che non c'è feeling e i margini di crescita sono pochi, allora si cambia".

Poi su Daniele De Rossi come possibile sostituto: "Non sono convinto, è una suggestione. Prendi un campione del mondo ma chi è come allenatore? Ha fatto bene a Roma, è il suo ambiente, ma che esperienze ha poi? Alla Spal non è andato bene. A Coverciano non me lo hanno messo tra i più interessanti tra i tecnici. Serve mettere qualcuno di più esperto".

