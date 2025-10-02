Nazionale, Vieri: "Fatichiamo troppo. Gattuso? Lavoro complicato, vediamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione della conferenza stampa di presentazione della Cittadella dello Sport di Tortona, Bobo Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni. L'ex calciatore si è soffermato su alcuni temi caldi riguardanti la Serie A e po, parlando della Nazionale e del lavoro di Gattuso, ha affermanto: "Non ci penso più, fatichiamo troppo. Siamo tra le nazionali più forti al mondo e fatichiamo ad andare ai Mondiali, potremmo parlarne per ore. Probabilmente faremo lo spareggio anche battendo la Norvegia ci saranno ancora tensioni, stress, cose difficili da superare. L’Italia deve passare, non è una squadretta, l’azzurro ci deve essere sempre ai Mondiali. Il compito di Gattuso è difficile, intanto vediamo le prossime due partite".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE