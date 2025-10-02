Ex Lazio | Conceicao può tornare ad allenare: ecco la sua prossima squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova avventura per Sergio Conceicao. Dopo l'esperienza che si è chiusa quest'estate con il Milan, l'ex giocatore della Lazio ha raggiunto un accordo con l'Al Ittihad. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il tecnico portoghese firmerà un contratto di due anni ed è pronto a sedersi nuovamente in panchina ripartendo dall'Arabia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.