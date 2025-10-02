Juve, tegola per Tudor: un difensore salta la Lazio e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle prossime partite Tudor dovrà fare i conti con l'infortunio di Juan Cabal. Il terzino della Juventus era appena rientrato segnando anche contro il Verona, ma nella gara di Champions League contro il Villareal si è fatto male di nuovo. Gli esami che ha effettuato hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, che lo terranno fermo fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre. Sarà quindi costretto a saltare diversi impegni tra Serie A e Champions, compresa quello contro la Lazio di Sarri in programma il prossimo 26 ottobre.

