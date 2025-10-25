FORMELLO - Lazio, Pellegrini torna in gruppo: stop Nuno, Sarri sceglie
FORMELLO - Lesione confermata per Tavares, anche i suoi muscoli sono stati colpiti in questo inizio di stagione. Il portoghese rimarrà fuori circa 20 giorni, ha rimediato una "lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro". Per "fortuna" il dilemma sul suo sostituto potrebbe essere risolto dal ritorno di Pellegrini, oggi in gruppo dopo oltre 3 settimane di stop. Aveva rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro a Marassi, il problema del compagno forse l'ha spinto ad accelerare il rientro. Potrebbe stringere i denti e rispondere presente per il big match con la Juve.
La rifinitura di domani pomeriggio chiarirà gli ultimi dubbi, restano ancora in piedi le altre opzioni: lo slittamento a sinistra di uno tra Marusic e Hysaj (il montenegrino giocherà a prescindere dalla fascia) oppure l'utilizzo di Provstgaard largo come successo nei minuti finali di Bergamo. Sarri riflette sulle mosse, le scelte sembravano scontate, ci si è messo l'infortunio di Nuno ad alimentare gli interrogativi per la difesa. Pellegrini, dovesse confermare i segnali positivi, si riprenderebbe la maglia dall'inizio.
Al centro ci sarà sicuramente la coppia Gila-Romagnoli. A centrocampo verso il poker Basic, ha convinto pure contro l'Atalanta, chiuderà il terzetto con Guendouzi e Cataldi. Davanti chance per Isaksen, con lui Dia (a riposo ieri) e Zaccagni. Oltre a Tavares, sono ai box Rovella, Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru e Gigot (gli ultimi due sono anche fuori lista).
Pubblicato il 24/10