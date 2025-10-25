Serie A | È il sabato di Napoli - Inter, ma non solo: il programma
25.10.2025 11:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri sera Milan e Pisa hanno inaugurato l'ottava giornata, un 2-2 ricco di sorprese con i rossoneri che sono stati salvati in extremis dalla sconfitta grazie al gol di Athekhame. Oggi scenderanno in campo altre otto squadre, ma il big match tra Napoli e Inter, in programma alle 18:00, si prende decisamente la scena. Ecco di seguito il programma della giornata:
PARMA - COMO (Ore 15:00)
UDINESE - LECCE (Ore 15:00)
NAPOLI - INTER (Ore 18:00)
CREMONESE - ATALANTA (Ore 20:45)