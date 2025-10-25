Lazio e Roma, gemelle dai pochi gol: numeri da paura all'ombra del Colosseo
RASSEGNA STAMPA - Lazio e Roma stanno vivendo un inizio stagione differente, ma sono entrambe unite dallo stesso problema: la sterilità offensiva. Mal comune mezzo gaudio? Non proprio.
I giallorossi hanno realizzato appena dieci gol in dieci gare, con appena due gol arrivati dalla somma dei numeri di Dovbyk, Ferguson, Dybala ed El Shaarawy. La Lazio, dal canto suo, ha la tassa infortuni da dover pagare. Se già le cose non si preannunciavano facili a inizio stagione, causa il blocco del mercato, le molteplici assenze non vengono sicuramente incontro a Sarri.
Come riporta il Corriere della Sera, sono già quattro le partite in cui la Lazio è rimasta a secco. La scorsa stagione, sotto la guida di Baroni, questo numero era stato raggiunto dopo ventisei giornate. Sintomo di questo virus del gol è l'astinenza di Pedro, capocannoniere biancoceleste dello scorso campionato, oggi ancora a quota zero reti.