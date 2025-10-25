Juve, contro la Lazio per rompere l'X Factor: Tudor non vuole più pareggi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Juventus ha l'X Factor, sa solo pareggiare. L’ultimo successo bianconero risale al 13 settembre, quando la rimonta sull’Inter regalò un 4-3 spettacolare. Da allora, il buio: sette partite tra Serie A e Champions, zero vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Il segno “X” è diventato il simbolo di un problema cronico. In Europa, nessuno pareggia quanto la Juve: come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime due stagioni è la squadra con più divisioni della posta nei cinque maggiori campionati. Dall’inizio del 2024/25, i pareggi sono 19 su 45 partite, ovvero il 42%. Un dato che fotografa un passo lento e troppe occasioni sprecate.

Da Thiago Motta a Tudor, la musica non è cambiata. L’ex tecnico italo-brasiliano aveva chiuso con 13 pareggi su 29 partite di Serie A, con due lunghe serie di segni “X” tra settembre e gennaio. Tudor, subentrato a stagione in corso, ha proseguito sulla stessa linea: sei pareggi in campionato (Roma, Bologna, Lazio, Verona, Atalanta e Milan) e due in Champions contro Borussia Dortmund e Villarreal.