WOMEN | Italia - Giappone, tre biancocelesti in campo: debutto per Monnecchi

25.10.2025 11:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Italia - Giappone, tre biancocelesti in campo: debutto per Monnecchi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale Femminile è scesa in campo ieri al Sinigaglia di Como per affrontare in amichevole il Giappone, la gara si è conclusa in parità 1-1. Il primo dei due test che precedono la tournée negli USA e che rientrano nella preparazione per il prossimo Mondiale. Il ct Soncin, per l’occasione, ha convocato cinque ragazze della Lazio Women: D’Auria, Oliviero, Durante, Piemonte e Monnecchi.

Confermata Oliviero dal 1', insieme a lei per la prima volta titolare anche D'Auria. Poi, al 60° minuto è arrivato il momento dell’ex Fiorentina, Monnecchi, che ha debuttato con la maglia azzurra prendendo il posto di Bonansea. Non sono state chiamate in causa DuranteMartina Piemonte.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE