WOMEN | Italia - Giappone, tre biancocelesti in campo: debutto per Monnecchi
La Nazionale Femminile è scesa in campo ieri al Sinigaglia di Como per affrontare in amichevole il Giappone, la gara si è conclusa in parità 1-1. Il primo dei due test che precedono la tournée negli USA e che rientrano nella preparazione per il prossimo Mondiale. Il ct Soncin, per l’occasione, ha convocato cinque ragazze della Lazio Women: D’Auria, Oliviero, Durante, Piemonte e Monnecchi.
Confermata Oliviero dal 1', insieme a lei per la prima volta titolare anche D'Auria. Poi, al 60° minuto è arrivato il momento dell’ex Fiorentina, Monnecchi, che ha debuttato con la maglia azzurra prendendo il posto di Bonansea. Non sono state chiamate in causa Durante e Martina Piemonte.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.