Lazio, esodo bianoceleste a Reggio Emilia: aumentano ancora i biglietti venduti

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà una vera e propria marea biancoceleste quella che invaderà Reggio Emilia. Per la sfida di domani al Mapei Stadium, come scrive il Corriere dello Sport, sono attesi circa 6.000 tifosi della Lazio, pronti a colorare lo stadio e a spingere la squadra di Sarri. Una presenza imponente, soprattutto se confrontata con la trasferta di Como, dove erano stati concessi appena 980 biglietti per il settore ospiti e le ulteriori 200 presenze in altri settori erano state poi annullate.

Questa volta la base di partenza è stata diversa: il Sassuolo ha messo a disposizione 4.000 posti per i sostenitori laziali, esauriti in poche ore. La grande richiesta ha convinto il club neroverde ad aprire anche la Tribuna Est Laterale Nord (settori A e B), permettendo l’acquisto di altri 2.000 tagliandi. Contestualmente, la società ha invitato i tifosi biancocelesti a utilizzare il parcheggio del centro commerciale “I Petali” per facilitare l’afflusso.

Con 6.000 spettatori attesi, la Lazio conferma ancora una volta la forza della propria tifoseria, capace di trasformare ogni trasferta in un evento. E mai come questa volta il sostegno sarà fondamentale: dopo il ko di Como e la reazione convincente contro il Verona, la squadra è chiamata a dare continuità ai risultati. La sfida con il Sassuolo, seppur alla terza giornata, rappresenta già un crocevia importante: per la classifica, per la fiducia e per l’avvicinamento all’attesissimo derby con la Roma della prossima settimana.