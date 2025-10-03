Lazio, giornata chiave per Rovella: si decide sull'operazione. Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Giornata chiave, quella di oggi, per Rovella. Il centrocampista è alle prese con i fastidi pubici che l’hanno costretto ai box, ha scelto al momento di procedere con la terapia conservativa evitando così l’intervento ma, riporta Il Messaggero, dopo 12 giorni di terapie non si sono riscontrati giovamenti.

Così, in giornata avrà un altro consulto che porterà poi alla decisione finale. Se oggi gli verrà consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico, per evitare di prolungare ulteriormente i tempi già lunghissimi, allora si procederà. In caso di via liberà, servirà un altro mese almeno prima di riaverlo a disposizione.

