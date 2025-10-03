Lazio, Gila: "Torino? Conosciamo Baroni, sarà una gara complicata"

Nell'intervista rilasciata per il match program di Lazio - Torino, Mario Gila ha parlato proprio della sfida contro i granata, nella quale i biancocelesti affronteranno il loro ex tecnico Marco Baroni. Queste le sue parole: "Ci aspetta una partita complicata, sappiamo come giocano perché conosciamo Baroni. Sarà un piccolo vantaggio ma dovremo andare al 100% per dare continuità alla vittoria di Genova e migliorare la nostra classifica".

