Zaniolo: "Alla Roma ho alzato un po' la cresta, avevo tante pressioni..."

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Zaniolo prova a ripartire dall'Udinese. L'ex attaccante di Roma, Atalanta e Fiorentina, tra le altre, ai taccuini de La Repubblica ha raccontato il suo percorso e gli errori che ha commesso durante la carriera, che l'hanno portato ora a vestire la maglia bianconera. Di seguito le sue parole: "Se c'è qualcosa che non rifarei? Certo, tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall’altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei".

