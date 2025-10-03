Lazio | Cataldi - Basic, la coppia che t'aspetti: da emarginati a "protagonisti"

RASSEGNA STAMPA - L’emergenza continua in casa Lazio, l’infermeria è piena gli uomini a disposizione di Sarri sono contati. Il tecnico, per cercare di rimediare in parte almeno a centrocampo, ha reintegrato Basic a discapito di Dele-Bashiru che ne avrà per un po’. Il croato è tornato in capo in occasione della sfida col Genoa, la sua prestazione nonostante fosse fuori rosa è stata positiva e così, anche per necessità, il tecnico lo riconfermerà col Torino dove farà coppia con Cataldi.

È la coppia che non ti aspetti e che, sottolinea la Gazzetta dello Sport, prima del match al Marassi suscitava parecchie perplessità. La prova è stata superata da entrambi e può dirsi ufficialmente che sia iniziata la “terza vita” in biancoceleste dell’ex Fiorentina. Dopo l’exploit con Pioli, i prestiti con Genoa e Benevento che sembravano aver segnato la fine della sua storia nella Capitale. Inzaghi lo ha rilanciato, con Sarri ha vissuto l’anno del secondo posto da titolare poi però, un nuovo stop che lo ha portato a Firenze. Un viaggio che sembrava di sola andata, ma l’epilogo è stato completamente diverso. Migliore. È tornato a casa e si appresta a essere nuovamente protagonista.

Se quella di Cataldi era una storia ai titoli di coda, quella di Basic era ormai archiviata da tutti. Il croato si è allenato restando fuori rosa e rifiutando trasferimenti. Erano due anni che non disputava una gara ufficiale. L’emergenza gli ha dato una chance che aspettava da tempo, ha saputo coglierla al volo e sfruttarla al meglio.

