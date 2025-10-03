Lazio, Tavares deve farsi perdonare: il Torino è la chance per il riscatto

RASSEGNA STAMPA - È l’ora del riscatto per Tavares, un appuntamento obbligato visto l’infortunio di Pellegrini. Sarri non ha alternative, si è fermato anche Marusic. E così, due settimane dopo il derby, il portoghese ritorna in campo tra i titolari. Quell’errore, decisivo, ha spostato il risultato e gli equilibri. Quella di domani, col Torino, sarà una prova di coraggio.

Nel corso della settimana, ricorda il Corriere dello Sport, ha ricevuto critiche durissime da parte dei tifosi e adesso ha l’occasione di reagire per prendersi una rivincita. La sua partita mette in palio molto di più dei tre punti. La sfida in casa contro i granata è l’occasione giusta per rilanciarsi, affronterà la squadra guidata dal tecnico, Baroni, che lo ha valorizzato e gli ha permesso di essere protagonista. Un intreccio del destino particolare. Con Sarri la situazione è totalmente diversa, fa fatica a ingranare e a trovare continuità. Deve abituarsi ai suoi dettami di gioco. Il suo ultimo assist risale a poco meno di un anno fa, la speranza è che col Torino possa riattivarsi. Non è ammesso alcun passo falso.

