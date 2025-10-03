Albania, i convocati del ct Sylvinho: la scelta su Hysaj
A pochi giorni dall'inizio della sosta per le nazionali, è stata resa nota la lista dei convocati dell'Albania stilata dal ct Sylvinho per gli impegni contro Serbia e Giordania. Tra i giocatori chiamati a rappresentare le aquile c'è anche il terzino della Lazio Elseid Hysaj. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni.
Difensori: Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Enea Mihaj, Klisman Cake, Berad Djimsiti, Arlind Ajeti.
Centrocampisti: Medon Berisha, Ylber Ramadani, Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci, Adrion Pajaziti, Nedim Bahrami, Jasir Asani, Arber Hoxha.
Attaccanti: Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Armando Broja, Rey Manaj.
