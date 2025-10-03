Lazio - Torino | Sarri, Baroni e De Rossi: l'effetto domino che potrebbe scatenarsi all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri, Baroni, De Rossi e un effetto domino che potrebbe scatenarsi nel pomeriggio di sabato all’Olimpico. Alle 15.00 Lazio e Torino scenderanno in campo in una gara delicatissima per i padroni di casa, a caccia di continuità dopo la vittoria sul Genoa, ma ancor di più per i granata di Baroni e per lo stesso allenatore.

Il ko contro il Parma dell’ultima giornata ha di fatto messo in discussione il futuro di Baroni a Torino e un ko contro i biancocelesti potrebbe portare il patron Cairo alla decisione di esonerarlo.

Qui entra in gioco De Rossi che, dopo aver chiuso ufficialmente il suo rapporto con la Roma con la rescissione del contratto, è il profilo in pole per sostituire Baroni in caso di risultato negativo.

Insomma tutto potrebbe rimanere com’è, ma tutto potrebbe cambiare in 90 minuti in un destino incrociato in cui è di nuovo l’Olimpico a essere spartiacque.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.