Torino, Baroni: "Noi in campo con convinzione. Lazio? È forte, e i giocatori..."

Alla vigilia di Lazio-Torino, l'allenatore granata Marco Baroni ha presentato la partita nel corso della consueta conferenza stampa:

Che giorni sono stati? Ieri è venuto il presidente Cairo al Filadelfia...

"Abbiamo lavorato duro, siamo dispiaciuti per il risultato avvenuto dopo una buona prestazione di squadra. Preso due gol su palle inattive, così come il calcio di rigore arrivato da punizione. Dobbiamo fare di più, ci abbiamo lavorato. Cairo è il primo punto di riferimento: lo ringrazio per la vicinanza".

Sente la fiducia del presidente?

"Sapevamo del calendario difficile, abbiamo trovato sei delle prime sette in classifica. Queste difficoltà vogliamo superarle e costruire, è in queste gare che dobbiamo trovare forza e solidità".

Le danno fastidio le voci di panchina traballante?

"L'anno scorso sono cambiati il 90% degli allenatori rispetto all'anno prima, quest'anno il 60%. Un riferimento come Klopp in 24 anni ha cambiato solo due squadra, questo non potrebbe avvenire in Italia perché c'è un sistema diverso. Sono concentrato solo sul lavoro e sul Toro".

I giocatori hanno compreso il momento difficile?

"Sì. Ho visto questi occhi nella gara di Parma, anche se non è bastato. Abbiamo vissuto una settimana corta, lavorando con la convinzione di uscire da questa situazione complicata: possiamo farlo tutti insieme"

Con quale spirito si affronta la Lazio?

"Lavoro, determinazione e convinzione. Si trovano in settimana e bisogna portare tutto in partita"

Torna a Roma contro la Lazio da avversario: che squadra troverete?

"Ogni gara si gioca per fare risultato,sono consapevole di sfidare una squadra forte che ha giocatori molto forti".

