Lazio, Zaccagni mette il turbo: mai vista una partenza così

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è pronto a superare sé stesso. Il ritorno di Sarri, sottolinea Il Messaggero, lo ha galvanizzato. È proprio col tecnico toscano che è riuscito a colmare quella distanza che gli impediva di raggiungere i colleghi e soprattutto che gli ha permesso di ritornare anche in Nazionale.

Nella stagione 2022/23 il capitano biancoceleste ha fatto il salto definitivo con 10 gol e 8 assist, segnando a Napoli, Milan, Juve, Atalanta, Roma e Fiorentina. Solo l’Inter manca all’appello, è un tabù che dovrà sfatare. Nonostante i problemi fisici legati alla pubalgia è riuscito a andare in doppia cifra. Quest’anno, la sua partenza lascia ben sperare. Ha già già realizzato due reti (con Verona e Genoa), in cinque presenze ed è un ritmo che finora non aveva mai avuto con la Lazio. Col Torino proverà a replicarsi, se dovesse riuscire nell’intento si lancerebbe definitivamente verso la miglior annata di sempre.

