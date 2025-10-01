Lazio, Cardone: "Settimana strana. Rovella? Ecco quanto starà fuori"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha parlato dei giorni di avvicinamento alla gara tra Lazio e Torino, soffermandosi anche sulle condiizoni fisiche di Rovella. Queste le sue parole: “Questa è una settimana un po’ particolare, con la gara di lunedì e quella di sabato. Domani la squadra torna ad allenarsi dopo lo scarico di ieri. Nonostante la Lazio abbia un solo impegno a settimana, c’è questa settimana un po’ strana.

"Rovella ha fatto già tre consulti, sicuramente sarà out due settimane. Il suo caso è particolare. Se allenandosi dovesse risentire gli stessi fastidi, sarà inevitabile l’operazione. Al momento ha optato per la terapia conservativa. Oltre ad essere un bravo allenatore, Baroni è una brava persona”.

