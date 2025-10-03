Lazio, l'operazione Fares con l'aiuto di Setti. E Kamenovic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mohamed Fares è volato negli Emirati Arabi. A comunicarlo, nella giornata di ieri, è stata proprio la Lazio in una nota ufficiale: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Fares alla società Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti".

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la Lazio ha deciso di risparmiare su una parte dello stipendio del calciatore a bilancio. Il patron Lotito ha sfruttato gli ottimi rapporti con l’ex presidente del Verona Setti, che detiene le quote del club emiro.

Un’operazione che ha “costretto” la Lazio a prolungare il contratto di Fares per un altro anno, 2027, così che la Forte Virtus possa acquistarlo e rivenderlo in altri mercati all’estero. La stessa operazione era stata avanzata anche per Kamenovic che invece è rimasto a Formello.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.