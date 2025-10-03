Italia, in arrivo le convocazioni di Gattuso: le possibili scelte

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ultimo turno di campionato, poi ci sarà la sosta. Di nuovo. L’Italia affronterà l’Estonia in trasferta e poi Israele. Nella giornata di oggi, riporta il Corriere dello Sport, verrà ufficializzata la lista dei convocati che si ritroveranno a Coverciano, dove inizierà il ritiro, entro la mezzanotte di lunedì. Il ct ha concesso un giorno di stacco per favorire il recupero. Gli allenamenti scatteranno da martedì, quando ci sarà anche la conferenza stampa di apertura.

Quattro i giorni di lavoro a Coverciano, poi sabato 11 ci sarà la prima delle due sfide. Gli azzurri resteranno a Tallin anche la domenica, si alleneranno li e poi nel pomeriggio si trasferiranno a Udine senza passare per Firenze. Martedì ci sarà il secondo incontro, quello con Israele. Saranno 25 o 26 i convocati, non ci dovrebbero essere sorprese. Non ci saranno gli infortunati Rovella, Buongiorno e Leoni. Da verificare Chiesa, in bilico.

I PROBABILI CONVOCATI

Portieri: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham).

Difensori: Bastoni (Inter), Bellanova (Atalanta), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Gabbia (Milan), Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Barella (Inter), Fabbian (Bologna), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma) o Ricci (Milan).

Attaccanti: P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Politano (Napoli), Raspadori (Atl. Madrid), Retegui (Al-Qadsiah), Zaccagni (Lazio)

