La Lazio per la prevenzione del tumore al seno: il comunicato del club
"Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e la S.S. Lazio scende in campo al fianco di questa battaglia di sensibilizzazione, adottando il fiocco rosa su alcune delle grafiche diffuse attraverso i propri canali digitali ufficiali.
Un gesto semplice ma di grande valore simbolico, con cui il club intende ricordare a tutti l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: strumenti fondamentali nella lotta contro una delle malattie più diffuse e impattanti.
Il fiocco rosa simboleggia vicinanza e solidarietà verso tutte le donne che affrontano questa sfida, ma rappresenta anche un invito concreto a non trascurare i controlli periodici, autentico alleato di salute e speranza.
Con questa iniziativa la S.S. Lazio conferma ancora una volta il proprio impegno nelle campagne di responsabilità sociale, mettendo la forza e la voce del calcio al servizio di messaggi che vanno ben oltre il campo da gioco".