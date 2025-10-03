Italia, i convocati di Gattuso per le prossime sfide: la scelta su Zaccagni - FOTO
Sono stati diramati in questi minuti dal CT Gattuso i convocati dell'Italia per le prossime sfide, valide per le Qualificazioni al Mondiale del 2026. Un solo calciatore della Lazio nell'elenco, si tratta di Mattia Zaccagni, confermato dopo l'ultima chiamata. Di seguito, l'elenco completo:
Portieri: Carnesecchi, Donnarumma, Meret, Vicario
Difensori: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali
Attaccanti: Cambiaghi, Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni.
La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/o7y7ErccwZ— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 3, 2025
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.