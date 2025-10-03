Spagna, la lista di De La Fuente per gli impegni di ottobre. E su Gila...
Ecco l'elenco dei convocati della Spagna. Il ct De La Fuente ha comunicato i giocatori che prenderanno parte alle partite di ottobre durante la sosta per le nazionali. Nella lista non c'è il nome del difensore della Lazio Mario Gila, che nella sua carriera è stato chiamato solamente una volta dalla Nazionale maggiore, ma senza esordire.
