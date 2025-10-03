Totti prende in giro la Roma: "Tre rigori sbagliati? Dai, è uno scherzo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si parla d'altro se non del rigore sbagliato tre volte dalla Roma contro il Lille in Europa League. Ne ha parlato anche l'ex capitano giallorosso Francesco Totti in audio mandato a un amico e poi diventato virale: "Dai oh è uno scherzo... non scherziamo dai. A me dicevano 'è facile tirare rigori...", ha detto inizialmente. E poi ha continuato: "A me rompevano il caz... che facevo gol su rigore. Dicevano che fosse facile tirare i rigori. Non è mai successo nella storia del calcio sbagliarne tre uno dietro l'altro...'mortacci vostra'. Solo la Roma riesce a fare queste cose".

