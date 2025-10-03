Portogallo, i convocati di Martinez: la scelta su Nuno Tavares

Per le prossime gare di ottobre, il ct del Portogallo Roberto Martinez ha diramato la sua lista dei convocati. Nell'elenco, però, non figura il terzino della Lazio Nuno Tavares. Salvo chiamate dell'ultim'ora, l'ex Arsenal rimarrà a Formello per lavorare con Sarri. Lo stesso era successo durante la sosta di settembre, quando poi era stato aggregato per l'infortunio di Dalot.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.