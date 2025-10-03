Torino, Baroni alle prese con due forfait: entrambi saltano la Lazio

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Torino sfiderà nella giornata di domani alle 15 la Lazio a Roma in una gara certamente complicata - i biancocelesti sono reduci dalla vittoria contro il Genoa, mentre i granata hanno perso anche contro il Parma - ma che gli uomini di Marco Baroni sono chiamati a non sbagliare visto l'inizio di campionato non soddisfacente. Secondo quanto raccolto da TMW, Faustino Anjorin si è allenato svolgendo un lavoro personalizzato, mentre Ardian Ismajli ha effettuato delle terapie. Entrambi non saranno convocati per domani.

