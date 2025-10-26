Lazio, Guendouzi a LSC: "Dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme"

TUTTOmercatoWEB.com

Prima del fischio d'inizio del match tra Lazio e Juventus, Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: “Oggi è una partita troppo importante per noi: per la squadra, per i i tifosi, per tutti. Sappiamo che è difficile perché giochiamo contro una squadra forte, con grandi giocatori, ma se facciamo come nel primo tempo contro l’Atalanta, con l’atteggiamento giusto, possiamo fare qualcosa di bello stasera”.

“Bisogna giocare come abbiamo preparato la gara in settimana. Oggi l’importante è fare le cose insieme, difendere e attaccare tutti insieme".

“Cento presenze con la Lazio? È una cosa bella, però, oggi è più importante fare una bella partita”.