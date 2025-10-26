Lazio, la rivincita di Basic: è lui l'MVP contro la Juve - FOTO
26.10.2025 23:00 di Christian Gugliotta
La Lazio supera per 1-0 la Juventus e porta a casa tre punti cruciali. A decidere la sfida è la rete siglata nel primo tempo da Toma Basic che, dopo essere tornato al centro del progetto biancoceleste in un momento di emergenza, si è regalato una serata da sogno, risultando protagonista assoluto nel successo maturato contro i bianconeri.
Proprio alla luce di quanto mostrato in campo e del gol decisivo messo a segno, la Lega Serie A eletto il centrocampista croato MVP della sfida.