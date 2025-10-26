Serie A | Lazio +3 contro la Juve ed è Basic mania: la classifica
E' Basic mania allo Stadio Olimpico di Roma. Il croato ha portato alla vittoria della Lazio, dopo due pareggi consecutivi, con un colpo da biliardo potente e preciso che, messo all'angolino della porta, ha fatto sì che la squadra di Sarri conquistasse tre punti preziosissimi arrivando a toccare così quota 11. A seguire, la classifica completa, dove la Lazio ha agguantato il decimo posto, salutando il dodicesimo.
1. Napoli 18
2. Roma 18
3. Milan 17
4. Inter 15
5. Bologna 14
6. Como 13
7. Atalanta 12
8. Juve 12
9. Udinese 12
10. Lazio 11
11. Cremonese 11
12. Torino 11
13. Sassuolo 10
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 5
18. Fiorentina 4
19. Pisa 3
20. Genoa 3
