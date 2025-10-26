Lazio - Juve, Basic torna in gol! Ecco da quanto non segnava
26.10.2025 20:55 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it
Toma Basic si prende gli applausi della gente laziale. A soli nove minuti del big match contro la Juve, su un assist al bacio di Cataldi è proprio Basic che ha insaccato in rete il momentaneo 1-0, sul secondo, palo della serata allo Stadio Olimpico di Roma. Il croato non andava a segno dal 3 maggio 2023 proprio all'Olimpico quando andò in scena da Lazio - Sassuolo.
