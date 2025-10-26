Torino, Baroni spiega: "Tra primo e secondo tempo ho ribaltato lo spogliatoio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tecnico del Torino Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn analizzando la partita. Di seguito le parole dell'ex allenatore della Lazio.

"Tra primo e secondo tempo ho dovuto ribaltare lo spogliatoio, siamo partiti mosci e senza ritmo. La squadra è rientrata con un piglio diverso, ci hanno aiutato anche i giocatori che sono entrati. Abbiamo messo tanti cross e preso tanti angoli. Per noi erano fondamentali i 3 punti, raggiunti anche con la difficoltà di andare sotto. Premio ai ragazzi, soprattutto per il secondo tempo".

"Ho sempre detto che la soluzione è tecnica, la squadra deve giocare con energia e pathos. Il nostro pubblico è meraviglioso, tocca a noi trascinarlo dando tutto. Speriamo di fare molti risultati, ma la cosa importante è vedere una squadra che lavora d'insieme e questo deve fare ogni gara".