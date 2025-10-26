Serie A, Baroni vince ancora: Maripàn e Paleari battono il Genoa
Il pareggio contro la Lazio, la vittoria contro il Napoli e ora altri tre punti contro il Genoa. Marco Baroni porta il Torino a quota 11 punti in campionato, sopra di tre misure rispetto alla squadra di Sarri che questa sera ospiterà la Juve allo Stadio Olimpico di Roma per l'ultima sfida dell'ottava giornata di Serie A.
LA PARTITA - La partita vede il Genoa passare in vantaggio dopo 7' con Thorsby che approfitta di uno scivolone di Asslani. Un passo falso che nella prima frazione il Torino paga, facendo fatica nel reagire. Ancora una volta, come faceva anche alla Lazio, Baroni pesca però dalla panchina e manda in campo Ngonge, l'uomo che dà nuova linfa ai granata e che suona la carica che porta i Granata a trovare la rete del pareggio per una sfortunata devizione di Sabelli nella propria porta che, al 63', beffa un super Leali.
PALEARI CONDANNA IL GENOA - A ribaltare definitivamente il risultato è Maripàn che su calcio d'angolo tira al volo e sfonda la rete rossoblù. Nel finale un super Paleari sventa una doppia occasione per il Genoa e consegna ai suoi i tre punti. Per il Genoa è crisi nera: tre punti dopo otto giornate sono la peggior partenza nella storia del club in Serie A.