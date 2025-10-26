IL TABELLINO di Lazio - Juventus 1-0

26.10.2025 22:40 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Lazio - Juventus 1-0

Serie A Enilive | 8ª giornata

Domenica 26 ottobre 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-JUVENTUS 1-0

Marcatore: 9` Basic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (54` Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (68` Vecino); Isaksen (83` Pedro), Dia (82` Noslin), Zaccagni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.

All.: Maurizio Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti (86` Joao Mario), Kelly; Conceicao, McKennie (78` Openda), Locatelli, Koopmeiners (66` Thuram), Cambiaso (46` Yildiz); David (66` Kostic), Vlahovic.

A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Pedro Felipe.

All.: Igor Tudor

Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como) 

Assistenti: Alassio - Tegoni

IV ufficiale: Crezzini 

V.A.R.: Meraviglia

A.V.A.R.: Maresca 

NOTE. Ammoniti: 30` Koopmeiners (J), 34` Lazzari (L), 53` Locatelli (J), 54` McKennie (J), 64` Kelly (J), 90` Guendouzi (L).

Recupero: 1` pt; 5` st