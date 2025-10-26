IL TABELLINO di Lazio - Juventus 1-0
Serie A Enilive | 8ª giornata
Domenica 26 ottobre 2025, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-JUVENTUS 1-0
Marcatore: 9` Basic
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (54` Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (68` Vecino); Isaksen (83` Pedro), Dia (82` Noslin), Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.
All.: Maurizio Sarri
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti (86` Joao Mario), Kelly; Conceicao, McKennie (78` Openda), Locatelli, Koopmeiners (66` Thuram), Cambiaso (46` Yildiz); David (66` Kostic), Vlahovic.
A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Pedro Felipe.
All.: Igor Tudor
Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)
Assistenti: Alassio - Tegoni
IV ufficiale: Crezzini
V.A.R.: Meraviglia
A.V.A.R.: Maresca
NOTE. Ammoniti: 30` Koopmeiners (J), 34` Lazzari (L), 53` Locatelli (J), 54` McKennie (J), 64` Kelly (J), 90` Guendouzi (L).
Recupero: 1` pt; 5` st